Глава МИД Италии посетит Дамаск 10 января

Министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни 10 января отправится в Дамаск, где встретится с представителями новых властей Сирии.

Министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни 10 января отправится в Дамаск, где встретится с представителями новых властей Сирии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в ходе выступления в нижней палате парламента.

"В пятницу я поеду в Дамаск, чтобы встретиться с новыми сирийскими властями", - отметил Таяни.

По его словам, завершение режима Башара Асада представляет новые возможности для развития Сирии. При этом он указал на необходимость сохранения ее территориальной целостности, недопущения распространения терроризма, а также соблюдения прав христианских общин. Министр также сообщил, что вместе с европейскими партнерами Рим работает над добровольным возвращением сирийских беженцев.

Поездке Таяни в Дамаск будет предшествовать созванная Римом на 9 января встреча МИД США, Франции, Германии, Великобритании и Италия, посвященная ситуации в Сирии.

Напомним, что незадолго до смены власти в Сирии Италия возобновила работу своего посольства и направила в Дамаск посла. Итальянское правительство заявляло своей целью восстановление отношений с Сирией, в том числе для гарантий возвращения сирийских беженцев.