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Италия поддержала план Алжира по дипломатическому урегулированию в Нигере

Италия поддержала план Алжира по дипломатическому урегулированию в Нигере Италия положительно расценивает алжирскую инициативу мирного политического урегулирования кризиса в Нигере, предусматривающую шестимесячный переходный период.
Другие страны
31 августа 2023 г. 13:38
Италия поддержала план Алжира по дипломатическому урегулированию в Нигере

Италия положительно расценивает алжирскую инициативу мирного политического урегулирования кризиса в Нигере, предусматривающую шестимесячный переходный период.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом итальянский вице-премьер, министр иностранных дел и международного сотрудничества Антонио Таяни заявил после прибытия на неформальную встречу глав МИД ЕС в испанский город Толедо.

По его словам, при принятии соответствующего решения требуется учитывать мнение всех причастных сторон. По оценке Таяни, "военное решение вопроса явилось бы катастрофой".

Глава МИД выразил мнение, что "похожая проблема наблюдается в Габоне". "Наш подход - это подход против новой колонизации, мы должны разговаривать с африканцами как с друзьями и смотреть [на события] через африканскую, а не европейскую призму", - сказал он.

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