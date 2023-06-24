Глава МИД Италии: Мы попросили у российских властей защитить посольства западных стран

Мы попросили у российских властей защитить посольства западных стран.

Мы попросили у российских властей защитить посольства западных стран.

Как передает Report, об этом заявил вице-премьер и глава итальянского МИД Антонио Таяни в эфире канала TG1.

"В настоящий момент об эвакуации итальянцев речи не идет, потому что ни одна из стран Группы семи или ЕС не думала об этом. Мы попросили у российских властей защитить посольства западных стран. Сейчас нет опасности для наших граждан, поэтому эвакуация не предусмотрена, но мы следим за ситуацией каждую минуту", - сказал Таяни.

Ранее Таяни сообщил, что МИД Италии поддерживает контакт с посольством в Москве, итальянцам было рекомендовано соблюдать осторожность.