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    ​Глава МИД Италии: Европа может потерять контроль над мигрантами

    Либо Европа возьмет на свои плечи разрешение этой чрезвычайной ситуации...

    Баку. 25 Августа. REPORT.AZ/ Глава МИД Италии Паоло Джентилони призвал все государства-члены ЕС срочно включиться в решение резко обострившейся в последнее время миграционной проблемы, передает Report.

    "Либо Европа возьмет на свои плечи разрешение этой чрезвычайной ситуации, либо она действительно рискует потерять контроль над иммиграцией", - сказал итальянский министр иностранных дел.

    В данном контексте Джентилони напомнил о "сопротивлении и эгоизме", которые проявляются в некоторых европейских странах, когда в рамках Евросоюза обсуждался вопрос о квотах по перераспределению беженцев между государствами ЕС.

    "Необходимо понять: если сегодня чрезвычайная ситуация сложилась в Греции или в Италии или в Сербии, то завтра она может коснуться Польши или какой-то другой страны", - отметил Паоло Джентилони. 

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