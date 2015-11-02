​Глава МИД Испании: В Каталонии произошел мятеж

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Гарсия-Маргальо заявил, что в Каталонии произошел мятеж, cообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"В Каталонии произошел полномасштабный мятеж. Когда кто-то сталкивается с подобным мятежом, то он пресекается. Надо помешать тому, чтобы был нарушен закон", - заявил глава испанского МИД в интервью телеканалу Antena3.

По мнению министра, ситуация усугубляется двумя проблемами: во-первых, она спровоцирована "государственными органами, а не политической силой", во-вторых, его зачинщики "не побоялись разделить каталонское общество на две части и противопоставить часть каталонского общества остальному испанскому обществу".

Он напомнил, что "каталонская проблема не проблема только сегодняшнего дня" - она возникала в 1640, 1714, 1931 и 1934 годах. "Каждый раз, когда в Испании кризис, возникает напряженность", - сказал Маргальо, связав нынешнюю ситуацию с экономическим кризисом 2008 года.

По мнению министра, глава Каталонии Артур Мас "хотел добиваться независимости с первой минуты и искал оправдания и алиби для объявления независимости, устроить полномасштабное восстание через государственный институционный переворот".

Маргальо также вновь заявил, что независимая Каталония не будет признана международным сообществом - ни ООН, ни ЕС.

На прошлой неделе партии, отстаивающие идею независимости Каталонии от Испании и получившие по итогам выборов 27 сентября абсолютное большинство в парламенте автономного сообщества, коалиция Junts pel Si и "Кандидатура народного единства" (CUP) зарегистрировали в парламенте проект резолюции, которая "объявляет о начале процесса создания каталонского государства в форме республики". Обсуждение резолюции пройдет в ближайшее время.

Премьер Испании Мариано Рахой заявил, что у "правительства совершенно не дрогнет рука, когда надо будет принимать решения".