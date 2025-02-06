О нас

Глава МИД Испании отверг план Израиля по перемещению палестинцев из Газы

Глава МИД Испании отверг план Израиля по перемещению палестинцев из Газы Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес отверг план министра обороны Израиля Исраэля Каца по перемещению палестинцев из Газы в другие страны, в том числе в Испанию.
Другие страны
6 февраля 2025 г. 13:22
Глава МИД Испании отверг план Израиля по перемещению палестинцев из Газы

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес отверг план министра обороны Израиля Исраэля Каца по перемещению палестинцев из Газы в другие страны, в том числе в Испанию.

Как передает Report, об этом глава МИД заявил в интервью на радиостанции RNE.

"Испания принимает свои суверенные решения, и никакая третья сторона не должна указывать ей, что делать. У нас последовательная внешняя политика, которая говорит одно и то же и по отношению к Украине и Палестине... Наша позиция очень ясна", - сказал он.

По его словам, никто не должен вступать в дебаты о том, куда должны отправиться палестинцы и конкретно жители Газы, так как "земля палестинцев Газы - это Газа, которая должна быть частью будущего палестинского государства, как того хочет Испания и большинство стран планеты".

Альбарес подчеркнул, что из-за солидарности Испании с палестинским народом королевство иногда принимает палестинцев, например, больных детей, искалеченных войной или беженцев, но, по его словам, "место палестинцев - это Палестина, а место жителей Газы - это Газа".

Ранее Кац поручил армии подготовить план, позволяющий жителям Газы добровольно покинуть анклав и уехать в любую точку мира. По мнению министра, первыми странами, которые обязаны принять у себя любого палестинца, являются те, которые "выдвигали ложные обвинения в адрес Израиля из-за его деятельности в секторе Газа". Речь идет об Испании, Ирландии, Норвегии.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İspaniya XİN başçısı İsrailin fələstinlilərin Qəzzadan köçürülməsi ilə bağlı planını rədd edib

Другие новости из категории

В Швеции обнаружили несколько единиц оружия на месте массовой стрельбы в школе
В Швеции обнаружили несколько единиц оружия на месте массовой стрельбы в школе
6 февраля 2025 г. 13:12
Парламент Греции вновь не смог избрать президента
Парламент Греции вновь не смог избрать президента
6 февраля 2025 г. 13:09
На юге Филиппин разбился частный самолет, есть погибшие
На юге Филиппин разбился частный самолет, есть погибшие
6 февраля 2025 г. 12:51
СМИ: США депортировали 104 граждан Индии на военном самолете
СМИ: США депортировали 104 граждан Индии на военном самолете
6 февраля 2025 г. 12:07
Польша планирует увеличить армию до 230 тыс. человек в 2025 году
Польша планирует увеличить армию до 230 тыс. человек в 2025 году
6 февраля 2025 г. 12:03
Опрос: 54% американцев одобряют запрет трансгендерам служить в армии
Опрос: 54% американцев одобряют запрет трансгендерам служить в армии
6 февраля 2025 г. 11:51
СМИ: Увольнение агентов может нанести ущерб операциям ФБР
СМИ: Увольнение агентов может нанести ущерб операциям ФБР
6 февраля 2025 г. 11:16
Суд в США заблокировал ограничение получения американского гражданства
Суд в США заблокировал ограничение получения американского гражданства
6 февраля 2025 г. 10:54
США планируют арестовать второй самолет Мадуро
США планируют арестовать второй самолет Мадуро
6 февраля 2025 г. 10:44
Расследование дела о теракте в Crocus City Hall завершено
Расследование дела о теракте в Crocus City Hall завершено
6 февраля 2025 г. 10:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi