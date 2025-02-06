Глава МИД Испании отверг план Израиля по перемещению палестинцев из Газы

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес отверг план министра обороны Израиля Исраэля Каца по перемещению палестинцев из Газы в другие страны, в том числе в Испанию.

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес отверг план министра обороны Израиля Исраэля Каца по перемещению палестинцев из Газы в другие страны, в том числе в Испанию.

Как передает Report, об этом глава МИД заявил в интервью на радиостанции RNE.

"Испания принимает свои суверенные решения, и никакая третья сторона не должна указывать ей, что делать. У нас последовательная внешняя политика, которая говорит одно и то же и по отношению к Украине и Палестине... Наша позиция очень ясна", - сказал он.

По его словам, никто не должен вступать в дебаты о том, куда должны отправиться палестинцы и конкретно жители Газы, так как "земля палестинцев Газы - это Газа, которая должна быть частью будущего палестинского государства, как того хочет Испания и большинство стран планеты".

Альбарес подчеркнул, что из-за солидарности Испании с палестинским народом королевство иногда принимает палестинцев, например, больных детей, искалеченных войной или беженцев, но, по его словам, "место палестинцев - это Палестина, а место жителей Газы - это Газа".

Ранее Кац поручил армии подготовить план, позволяющий жителям Газы добровольно покинуть анклав и уехать в любую точку мира. По мнению министра, первыми странами, которые обязаны принять у себя любого палестинца, являются те, которые "выдвигали ложные обвинения в адрес Израиля из-за его деятельности в секторе Газа". Речь идет об Испании, Ирландии, Норвегии.