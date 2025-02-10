Глава МИД Испании: ЕС готов защитить интересы единого рынка

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заверил, что Евросоюз готов к защите интересов единого рынка.

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заверил, что Евросоюз готов к защите интересов единого рынка.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил журналистам.

Дипломат сделал такое заявление на фоне намерения Вашингтона ввести пошлины в размере 25% на все поставки в США стали и алюминия. "Евросоюз готов к любым непредвиденным обстоятельствам и к тому, чтобы защищать интересы ЕС и единого рынка", - сказал он.

При этом, по его словам, "трудно комментировать то, что на данный момент является всего лишь заявлением".

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что намерен 10 февраля ввести пошлины в размере 25% на все поставки в США стали и алюминия. До этого он также обещал рассмотреть возможные пошлины в размере 10% на товары из Евросоюза.

1 февраля Трамп подписал указ о применении тарифов в отношении товаров из Канады, Китая и Мексики. Документ предусматривает пошлины в размере 25% на импорт из Мексики и Канады (10% - в отношении канадских энергоресурсов), а также дополнительные тарифы в размере 10% на товары из КНР. Позднее американский лидер приостановил на месяц введение в действие тарифов против канадского и мексиканского импорта после переговоров с руководством этих стран. 4 февраля пошлины США против китайского импорта вступили в силу.