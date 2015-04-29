Глава МИД Ирана: Задержание судна Maersk Tigris не является политическим вопросом

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ "Задержание судна Maersk Tigris было произведено по решению суда и не имеет отношения к политике". Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф во время выступления в Нью-Йоркском университете.

"Данное решение принял суд, - отметил Зариф. - А наши ВМС его выполнили". По его словам, этот инцидент "не имеет отношения к политике". Министр подчеркнул, что Иран "привержен свободе навигации в регионе".

28 апреля официальный представитель министерства обороны США полковник Стивен Уоррен сообщил журналистам, что Иран задержал в Ормузском проливе контейнеровоз Maersk Tigris под флагом Маршалловых островов. В соответствии с изложенной Уорреном информацией, контейнеровоз следовал через Ормузский пролив в территориальных водах Ирана. Иранские патрульные катера связались с капитаном судна по радиосвязи и отдали ему приказ углубиться в территориальные воды ИРИ.

Однако, как признал Уоррен, капитан проигнорировал это распоряжение. В связи с этим в направлении контейнеровоза иранские военные катера произвели предупредительные выстрелы, после чего капитан судна подчинился приказу, и на борт Maersk Tigris поднялись иранские военные моряки.