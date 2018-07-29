 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Глава МИД Ирана заявил, что США стали зависимы от введения санкций

    © AFP 2017/ Atta Kenare

    Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил, что Соединённые Штаты стали зависимы от санкций в отношении других государств.

    «Текущая ситуация такова, что европейские страны должны следовать либо своим интересам, либо интересам президента США Дональда Трампа», — приводит его слова агентство Mehr, передает Report.

    По словам дипломата, санкции США утратили свою легитимность, а Вашингтон заставляет иностранных партнёров действовать вопреки резолюциям ООН.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi