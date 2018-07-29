Глава МИД Ирана заявил, что США стали зависимы от введения санкций

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Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил, что Соединённые Штаты стали зависимы от санкций в отношении других государств.

«Текущая ситуация такова, что европейские страны должны следовать либо своим интересам, либо интересам президента США Дональда Трампа», — приводит его слова агентство Mehr, передает Report.

По словам дипломата, санкции США утратили свою легитимность, а Вашингтон заставляет иностранных партнёров действовать вопреки резолюциям ООН.