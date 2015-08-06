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    Глава МИД Ирана встретится 7 августа в Анкаре с турецкими чиновниками

    Встреча пройдет в рамках турне Мохаммада Джавада Зарифа по странам региона

    Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в пятницу, 7 августа, прибудет с визитом в турецкую столицу Анкару, где встретится с рядом чиновников.

    Как передает Report, об этом сообщила агентству Sputnik пресс-служба МИД Ирана.

    "Визит пройдет в рамках турне Зарифа по странам региона, где он намерен обсудить ряд вопросов, в том числе, кризис в Сирии", - отметили в пресс-службе.

    Пресс-служба также сообщила, что Зариф 12 августа посетит столицу Ливана, город Бейрут. На повестке дня обсуждение с местными политиками итогов соглашения по ядерной программе.

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