Глава МИД Ирана: Возродить "ядерную сделку" возможно

Возродить "ядерную сделку" станет возможно, если США проявят искренность и добрые намерения.

Возродить "ядерную сделку" станет возможно, если США проявят искренность и добрые намерения.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиан.

"Мы считаем, что если американская сторона откажется от парадоксального поведения и проявит искренние намерения, то достижение соглашения о возвращении всех сторон в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) и прекращение санкций против Ирана будет вполне возможным", - сказал он.

Министр напомнил об обмене заключенными между Ираном и США, произошедшем на прошлой неделе, в качестве подтверждения возможности достичь решения чувствительных вопросов.