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Глава МИД Ирана: Возродить "ядерную сделку" возможно

Глава МИД Ирана: Возродить "ядерную сделку" возможно Возродить "ядерную сделку" станет возможно, если США проявят искренность и добрые намерения.
Другие страны
23 сентября 2023 г. 18:03
Глава МИД Ирана: Возродить ядерную сделку возможно

Возродить "ядерную сделку" станет возможно, если США проявят искренность и добрые намерения.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиан.

"Мы считаем, что если американская сторона откажется от парадоксального поведения и проявит искренние намерения, то достижение соглашения о возвращении всех сторон в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) и прекращение санкций против Ирана будет вполне возможным", - сказал он.

Министр напомнил об обмене заключенными между Ираном и США, произошедшем на прошлой неделе, в качестве подтверждения возможности достичь решения чувствительных вопросов.

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Версия на английском языке Iranian FM says possible to revive 'nuclear deal'

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