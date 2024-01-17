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Абдоллахиян: Удар по Иракскому Курдистану не является нападением на Ирак

Абдоллахиян: Удар по Иракскому Курдистану не является нападением на Ирак Удар, который иранские военные нанесли по территории Иракского Курдистана, был нацелен против израильской разведки и не является нападением на Ирак.
Другие страны
17 января 2024 г. 20:17
Абдоллахиян: Удар по Иракскому Курдистану не является нападением на Ирак

Удар, который иранские военные нанесли по территории Иракского Курдистана, был нацелен против израильской разведки и не является нападением на Ирак.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Мы нанесли удар по базе "Моссада" в Иракском Курдистане, и мы поразили ее высокоточными ракетами. Это не означает, что мы нанесли удар по Ираку", - сказал он.

Абдоллахиян отметил, что Иран уважает территориальную целостность и суверенитет Ирака.

Министр напомнил, что между Ираном и Ираком действует соглашение о безопасности, в соответствии с которым правительство Иракского Курдистана "обязано обеспечивать безопасность границ".

"То, что мы сделали, было в рамках соглашения о безопасности. У нас есть законное право защищать себя", - продолжил глава МИД Ирана.

В ночь на 16 января Корпус стражей исламской революции (КСИР, входит в состав иранских ВС) атаковал баллистическими ракетами несколько объектов в Эрбиле - административном центре Иракского Курдистана.

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Версия на английском языке Iranian FM: Strike on Iraqi Kurdistan does not mean an attack on country 
Версия на азербайджанском языке Abdullahiyan: "İraq Kürdüstanına zərbə ölkəyə hücum demək deyil"

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