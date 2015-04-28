Глава МИД Ирана призывает прекратить совершенствовать ядерное оружие

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф от имени Движения неприсоединения призвал ядерные державы отказаться от модернизации арсеналов, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Решение некоторых ядерных государств модернизировать ядерное оружие является источником серьезной обеспокоенности. Модернизация ядерных вооружений и систем их доставки подрывает сделанные односторонние и двусторонние сокращения", — сказал Зариф на Обзорной конференции по выполнению Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

С трибуны ООН Зариф заявил, что "ядерные державы не продвинулись в уничтожении ядерного оружия". "Страны, не обладающие ядерным оружием, не получили ясных и легальных гарантий безопасности", — подчеркнул он.

Официально ядерным оружием обладают постоянные члены Совета Безопасности ООН: США, Россия, Великобритания, Франция и Китай. Также ядерное оружие есть у Индии и Пакистана. КНДР в 2005 году объявила себя ядерной державой и в 2006 произвела первые испытания. Также ряд западных стран подозревают Тегеран в разработке ядерного оружия под прикрытием мирного атома. Имеющим ядерное оружие также считается Израиль.

Выступая на конференции, Зариф также призвал Россию, США и Великобританию активизировать усилия по созданию на Ближнем Востоке зоны, свободной от оружия массового уничтожения.

"Мы выражаем серьезную озабоченность длительной задержкой выполнения резолюции 1995 года и призываем трех спонсоров резолюции — США, Великобританию и Россию предпринять все необходимые меры по ее полному выполнению", — сказал глава МИД Ирана.

Согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 1995 года, на Ближнем Востоке предусматривается создание зоны, свободной от ОМУ. По итогам обзорной конференции по ДНЯО в 2010 году было принято решение провести международную конференцию в 2012 году. Однако не все страны Ближнего Востока согласились в ней участвовать, и форум не состоялся.

"Мы будем настаивать, в качестве основного приоритета, на выполнении резолюции 1995 года и плана действий 2010 года по Ближнему Востоку и поддерживаем создание зоны свободной от ядерного оружия на Ближнем Востоке", — подчеркнул он.