Глава МИД Ирана прибыл в Бейрут

Иранская делегация во главе с главой МИД Аббасом Арагчи прибыл в Бейрут для проведения переговоров с властями Ливана.

Иранская делегация во главе с главой МИД Аббасом Арагчи прибыл в Бейрут для проведения переговоров с властями Ливана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил официальный представитель ведомства Эсмаил Багаи в соцсети "Х".

"Мы только что приземлились в международном аэропорту Бейрута. Наша делегация во главе с министром иностранных дел [Аббасом] Арагчи, а также включающая двух депутатов Меджлиса и главу Общества Красного Полумесяца, встретится с представителями властей Ливана", - написал он.