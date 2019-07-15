Глава МИД Ирана получил визу США и прибыл в Нью-Йорк

Американские власти выдали визу министру иностранных дел Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу.
Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил пресс-секретарь постпредства Ирана при ООН Алиреза Мирусефи.
Согласно информации, глава иранского внешнеполитического ведомства уже прибыл в Нью-Йорк для участия в сессии Экономического и социального совета ООН.
Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты введут санкции в отношении Зарифа, однако позднее СМИ отметили, что Вашингтон принял решение временно не включать министра в санкционный список.
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