Зариф прокомментировал распоряжение Трампа сбивать иранские корабли

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф ответил на угрозы президента США Дональда Трампа, заявив, что американским войскам нечего делать в Персидском заливе.Ранее президент США заявил, что дал распоряжение ВМС США уничтожать иранские боевые корабли, которые преследуют американские корабли в море."Американским силам нечего делать на расстоянии семи тысяч миль вдали от дома, задирая наших моряков неподалеку от нашего побережья Персидского залива", - написал в ответ на это Зариф в Twitter.По его словам, президенту США стоит заняться собственными войсками, где "более пяти тысяч случаев заражения COVID-19", а не угрозами.
Зариф прокомментировал распоряжение Трампа сбивать иранские кораблиГлава МИД Ирана ответил на угрозы Трампа
https://report.az/storage/news/6a57d4b7b3525bb89b26df622d558e47/40926ebb-49fb-4508-91c8-7a2fd0bc63c7_292.jpg© AP — Мохаммад Джавад Зариф
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