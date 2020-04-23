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Зариф прокомментировал распоряжение Трампа сбивать иранские корабли

Глава МИД Ирана ответил на угрозы Трампа

© AP — Мохаммад Джавад Зариф

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф ответил на угрозы президента США Дональда Трампа, заявив, что американским войскам нечего делать в Персидском заливе.

Ранее президент США заявил, что дал распоряжение ВМС США уничтожать иранские боевые корабли, которые преследуют американские корабли в море."Американским силам нечего делать на расстоянии семи тысяч миль вдали от дома, задирая наших моряков неподалеку от нашего побережья Персидского залива", - написал в ответ на это Зариф в Twitter.По его словам, президенту США стоит заняться собственными войсками, где "более пяти тысяч случаев заражения COVID-19", а не угрозами.
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