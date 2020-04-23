Зариф прокомментировал распоряжение Трампа сбивать иранские корабли

Глава МИД Ирана ответил на угрозы Трампа

23 апреля, 2020 13:37

© AP — Мохаммад Джавад Зариф https://report.az/storage/news/6a57d4b7b3525bb89b26df622d558e47/40926ebb-49fb-4508-91c8-7a2fd0bc63c7_292.jpg Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф ответил на угрозы президента США Дональда Трампа, заявив, что американским войскам нечего делать в Персидском заливе. Ранее президент США Ранее президент США заявил , что дал распоряжение ВМС США уничтожать иранские боевые корабли, которые преследуют американские корабли в море."Американским силам нечего делать на расстоянии семи тысяч миль вдали от дома, задирая наших моряков неподалеку от нашего побережья Персидского залива", - написал в ответ на это Зариф в Twitter .По его словам, президенту США стоит заняться собственными войсками, где "более пяти тысяч случаев заражения COVID-19", а не угрозами.

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