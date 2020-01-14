​Глава МИД Ирана отказался от участия в Давосском форуме

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф отказался от поездки на Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давос (Швейцария), который пройдет с 21 по 24 января.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на президента ВЭФ Бёрге Бренде.

"По нашему мнению, отмена (визита) произошла на фоне нестабильной ситуации в регионе и событий в Иране", - цитирует агентство слова Бренде.

Как отмечает агентство, отказ Зарифа исключает возможность встречи американских и иранских представителей на форуме.

7 января агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника сообщило, что США отказались выдать визу Зарифу. Он должен был принять участие в запланированных ранее открытых дебатах Совета Безопасности по вопросу о соблюдении Устава ООН.