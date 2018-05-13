Глава МИД Ирана обсудил ядерную сделку с главой МИД Китая

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Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ Глава МИД Ирана Джавад Зариф обсудил ядерную сделку с главой МИД Китая Ван И.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, Зариф в воскресенье начал дипломатическое турне для обсуждения ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

Поездка началась с Пекина, где глава МИД Ирана пробудет в воскресенье и понедельник, затем Зариф поедет в РФ, где встретится со своим российским коллегой, а затем направится в Брюссель, где встретится с министрами иностранных дел Франции, Германии и Великобритании, а также главой дипломатиии ЕС Федерикой Могерини.