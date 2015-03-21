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    Глава МИД Ирана: "Народ Ирана уже сделал свой выбор"

    Мохаммед Джавад Зариф прокомментировал видео обращение Барака Обамы

    Баку. 21 марта. REPORT.AZ/ Глава МИД Ирана Мохаммед Джавад Зариф прокомментировал видео обращение президента США Барака Обамы с поздравлением иранского народа по случаю праздника Новруз.

    Как сообщает Report, М.Дж.Зариф в своем аккаунте в "Твиттер" написал, что народ Ирана уже сделал свой выбор.

    «Иранцы уже сделали свой выбор: взаимодействовать с достоинством. Самое время для США и их союзников выбирать: давление или соглашение», - сказал министр.

    Напомним, что в своем видео обращении Б.Обама призвал к мирному решению иранской ядерной проблемы и отметил, что у Ирана имеется два пути, либо находиться в изоляции, либо же встать на путь счастливого будущего.

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