Глава МИД Ирана: "Народ Ирана уже сделал свой выбор"

Баку. 21 марта. REPORT.AZ/ Глава МИД Ирана Мохаммед Джавад Зариф прокомментировал видео обращение президента США Барака Обамы с поздравлением иранского народа по случаю праздника Новруз.

Как сообщает Report, М.Дж.Зариф в своем аккаунте в "Твиттер" написал, что народ Ирана уже сделал свой выбор.

«Иранцы уже сделали свой выбор: взаимодействовать с достоинством. Самое время для США и их союзников выбирать: давление или соглашение», - сказал министр.

Напомним, что в своем видео обращении Б.Обама призвал к мирному решению иранской ядерной проблемы и отметил, что у Ирана имеется два пути, либо находиться в изоляции, либо же встать на путь счастливого будущего.