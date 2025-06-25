Глава МИД Ирана: Консультации с "евротройкой" являются диалогом, а не переговорами

Европа не является ключевым игроком, имеющим решающее влияние на вопросы ядерной программы Ирана.

Европа не является ключевым игроком, имеющим решающее влияние на вопросы ядерной программы Ирана.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в интервью газете Al Araby Al Jadeed.

По его словам, роль европейских партнеров "ограничивается диалогом". Однако, Арагчи назвал встречу в Женеве (20 июня с представителями "евротройки" - Франции, ФРГ и Великобритании - ред.) полезной "с точки зрения информирования европейцев" о позиции Ирана.

"Эти переговоры, хотя и не решили проблему полностью, способствовали укреплению взаимопонимания между двумя сторонами. По этой причине участники заявили о своей готовности продолжать эти диалоги", - сказал он, подчеркнув, что постоянный диалог Ирана с Европой способствует уменьшению недопонимания.

Арагчи добавил, что консультации с "евротройкой" являются диалогом, а не переговорами.

"Переговоры обычно ведутся с целью достижения соглашения; но мы не стремимся к соглашению с Европой, а европейцы не имеют возможности сделать это. Соглашение, которого мы добиваемся, должно включать отмену санкций, а это выше возможностей Европы. Тем не менее, диалог всегда остается позитивным моментом, особенно в его естественных условиях" - подчеркнул он.