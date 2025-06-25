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Глава МИД Ирана: Консультации с "евротройкой" являются диалогом, а не переговорами

Глава МИД Ирана: Консультации с "евротройкой" являются диалогом, а не переговорами Европа не является ключевым игроком, имеющим решающее влияние на вопросы ядерной программы Ирана.
Другие страны
25 июня 2025 г. 10:34
Глава МИД Ирана: Консультации с евротройкой являются диалогом, а не переговорами

Европа не является ключевым игроком, имеющим решающее влияние на вопросы ядерной программы Ирана.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в интервью газете Al Araby Al Jadeed.

По его словам, роль европейских партнеров "ограничивается диалогом". Однако, Арагчи назвал встречу в Женеве (20 июня с представителями "евротройки" - Франции, ФРГ и Великобритании - ред.) полезной "с точки зрения информирования европейцев" о позиции Ирана.

"Эти переговоры, хотя и не решили проблему полностью, способствовали укреплению взаимопонимания между двумя сторонами. По этой причине участники заявили о своей готовности продолжать эти диалоги", - сказал он, подчеркнув, что постоянный диалог Ирана с Европой способствует уменьшению недопонимания.

Арагчи добавил, что консультации с "евротройкой" являются диалогом, а не переговорами.

"Переговоры обычно ведутся с целью достижения соглашения; но мы не стремимся к соглашению с Европой, а европейцы не имеют возможности сделать это. Соглашение, которого мы добиваемся, должно включать отмену санкций, а это выше возможностей Европы. Тем не менее, диалог всегда остается позитивным моментом, особенно в его естественных условиях" - подчеркнул он.

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