Глава МИД Ирана: Консультации с "евротройкой" являются диалогом, а не переговорами

Европа не является ключевым игроком, имеющим решающее влияние на вопросы ядерной программы Ирана.
Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в интервью газете Al Araby Al Jadeed.
По его словам, роль европейских партнеров "ограничивается диалогом". Однако, Арагчи назвал встречу в Женеве (20 июня с представителями "евротройки" - Франции, ФРГ и Великобритании - ред.) полезной "с точки зрения информирования европейцев" о позиции Ирана.
"Эти переговоры, хотя и не решили проблему полностью, способствовали укреплению взаимопонимания между двумя сторонами. По этой причине участники заявили о своей готовности продолжать эти диалоги", - сказал он, подчеркнув, что постоянный диалог Ирана с Европой способствует уменьшению недопонимания.
Арагчи добавил, что консультации с "евротройкой" являются диалогом, а не переговорами.
"Переговоры обычно ведутся с целью достижения соглашения; но мы не стремимся к соглашению с Европой, а европейцы не имеют возможности сделать это. Соглашение, которого мы добиваемся, должно включать отмену санкций, а это выше возможностей Европы. Тем не менее, диалог всегда остается позитивным моментом, особенно в его естественных условиях" - подчеркнул он.