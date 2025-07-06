Глава МИД Ирана Аббас Арагчи назвал атаки на ядерные объекты Ирана вопиющим нарушением ДНЯО

Атаки США и Израиля на иранские ядерные объекты были вопиющим нарушением ДНЯО.

Атаки США и Израиля на иранские ядерные объекты были вопиющим нарушением норм международного права, включая Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и резолюцию 2231 Совета Безопасности ООН.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, выступая на пленарном заседании саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро.

"Нападения Соединенных Штатов и израиля на наши ядерные объекты были вопиющим нарушением Договора о нераспространении ядерного оружия и резолюции 2231 Совета Безопасности, который единогласно одобрил мирную ядерную программу Ирана в 2015 году", - сказал глава иранского внешнеполитического ведомства.

По его словам, ядерная программа исламской республики "всегда была исключительно мирной и находилась под строжайшим контролем Международного агентства по атомной энергии". Министр также поблагодарил страны БРИКС, которые осудили действия США и Израиля, направленные против суверенитета исламской республики и ее права на развитие мирного атома.

"Мы полны решимости документировать военные преступления и преступления против человечества, совершенные Израилем, который атаковал нашу страну. Соединенные Штаты и Израиль должны понести ответственность за нарушение международного права. Мы не будем отказаться от своих требований восстановить справедливость и выплатить компенсации", - сказал глава иранского внешнеполитического ведомства.

По словам министра, последствия "этой агрессивной войны не будут ограничены только одной страной". В этом контексте он подчеркнул, что действия США и Израиля ослабили международную правовую систему, основанную на Уставе ООН.