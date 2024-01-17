Глава МИД: Иран уважает суверенитет Пакистана

Иран заверил Пакистан в том, что Тегеран уважает его суверенитет и территориальную целостность, а удары по его территории были направлены против иранских террористов.

Иран заверил Пакистан в том, что Тегеран уважает его суверенитет и территориальную целостность, а удары по его территории были направлены против иранских террористов.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Мы были нацелены на иранских террористов на пакистанской территории. Я поговорил со своим коллегой - министром иностранных дел Пакистана - и заверил его в том, что мы уважаем суверенитет и территориальную целостность Пакистана", - сказал он.

По утверждению главы МИД, действия Ирана были в интересах безопасности Пакистана и всего региона.

"Мы не позволим ставить под угрозу нашу национальную безопасность. У нас нет никаких колебаний, когда стоит вопрос о наших национальных интересах", - подчеркнул глава МИД.

Ранее агентство Tasnim проинформировало о нанесении силами КСИР удара по двум штабам группировки "Джейш аль-Адль", располагавшимся на территории Пакистана. Оно отметило, что при проведении операции использовались беспилотники и ракеты.