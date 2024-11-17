Глава МИД: Иран изменит ядерную программу в случае новой враждебной резолюции МАГАТЭ

Иран примет соответствующие меры в ответ на принятие Советом управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) резолюции, которую Тегеран сочтет враждебной.

Иран примет соответствующие меры в ответ на принятие Советом управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) резолюции, которую Тегеран сочтет враждебной.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел исламской республики Аббас Арагчи в эфире гостелерадиокомпании Ирана.

"Скоро состоится заседание Совета управляющих МАГАТЭ. Есть предположение, что там будет принята антииранская резолюция. Если они примут против нас резолюцию, то получат соразмерный ответ Ирана. Мы примем новые меры в отношении нашей ядерной программы, которые им совсем не понравятся", - сказал глава ведомства.