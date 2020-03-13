Глава МИД Ирака вызвал послов США и Великобритании

Министр иностранных дел Ирака вызвал послов США и Великобритании в Багдаде в связи с авиаударами по иракским военным объектам, унесшими жизни шестерых человек, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Отметим, что ранее шесть человек погибли в результате авиаударов американских ВВС по нескольким объектам в Ираке, в том числе по строящемуся аэропорту города Кербела.

Иракские ВС осудили атаку ВВС США, отметив, что она "нарушает принцип сотрудничества", а утверждения США об ответе на атаку базы Таджи назвали слабой отговоркой.

"Глава МИД созвал экстренное заседание при участии заместителей и советников министерства, чтобы изучить меры в связи с американской атакой, и приказал вызвать послов США и Великобритании в Багдаде", - заявил официальный представитель МИД Ирака Ахмад ас-Саххаф.

11 марта вечером более 15 небольших ракет упали на территории базы Таджи, где размещены силы коалиции во главе с США по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ). Самодельная пусковая установка находилась на грузовике в нескольких километрах от базы. Жертвами нападения стали трое военнослужащих коалиции, еще 12 получили ранения.