Глава МИД Индии уверен, что страна станет постоянным членом Совбеза ООН

Индия обязательно станет постоянным членом Совета Безопасности ООН, но это будет нелегко.
Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар, общаясь с индийской диаспорой в австралийском городе Перт.
"Мы там будем. Я на 100% уверен, что мы там будем. Но, скажу вам честно, мы не попадем туда с легкостью, потому что в мире очень много соперничества", - сказал министр.
По словам Джайшанкара, есть силы, которые попытаются блокировать Индию на ее пути к постоянному членству в Совбезе.