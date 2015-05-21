Глава МИД Грузии: Возможности проведения встречи с Лавровым пока нет

Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ Глава МИД Грузии Тамар Беручашвили заявила, что пока не видит возможности проведения встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым, в том числе на полях предстоящей юбилейной сессии генассамблеи ООН, отмечает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Мы не рассматриваем это (возможность встречи). Потому что у нас есть нынешний формат, он неудовлетворителен, но диалог тем не менее ведется. Что случится и что произойдет далее, зависит от многих обстоятельств. Я не могу предсказать, что случится в ближайшие месяцы. Это зависит от многих обстоятельств. Но честно говоря, не верю во встречи только ради рукопожатий. Иногда рукопожатия очень важны и символичны, но должна быть и определенная основа", - заявила глава МИД Грузии, отвечая на вопрос, не исключает ли она встречи с Лавровым на полях сессии генассамблеи ООН в сентябре.