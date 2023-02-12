О нас

Глава МИД Греции посетит Турцию

Глава МИД Греции посетит Турцию Глава МИД Греции Никос Дендиас планирует посетить в воскресенье, 12 февраля Турцию, где встретится с греческими спасателями в районах, пострадавших от сильных землетрясений.
Другие страны
12 февраля 2023 г. 11:11
Глава МИД Греции посетит Турцию

Глава МИД Греции Никос Дендиас планирует посетить 12 февраля Турцию, где встретится с греческими спасателями в районах, пострадавших от сильных землетрясений.

Как передает Report, об этом сообщает со ссылкой на греческое дипведомство.

Данный визит греческого министра в Турцию станет первым с момента начала обострения отношений и прекращения общения лидеров двух стран в мае 2022 года.

"Министр иностранных дел, которого будет сопровождать его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу, в ходе визита встретится с членами греческой миссии по оказанию помощи, которая действует в районах, пострадавших от недавних землетрясений", - информировали в Министерстве иностранных дел.

Помимо того, Дендиас намерен побывать в оперативном центре в Антиохии и получить подробные сведения о последствиях и обстановке в стране на фоне природных катаклизмов.

В МИД обратили внимание, что Дендиас дал указание, что постоянное представительство Греции в Женеве приняло меры по оказанию экстренной гуманитарной помощи Турции и Сирии.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Yunanıstanın xarici işlər naziri bu gün Türkiyəyə səfər edəcək

Самое важное

МИД: Из зоны землетрясения эвакуированы 438 граждан Азербайджана
МИД: Из зоны землетрясения эвакуированы 438 граждан Азербайджана
10 февраля 2023 г. 22:29
Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с гумпомощью пострадавшим от землетрясения в Турции
ФотоМехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с гумпомощью пострадавшим от землетрясения в Турции
10 февраля 2023 г. 18:39
Фоторепортаж из палаточного городка в Кахраманмараше
ФотоФоторепортаж из палаточного городка в Кахраманмараше
10 февраля 2023 г. 12:47
HaberGlobal подготовил сюжет о помощи Фонда Гейдара Алиева в районе землетрясения
HaberGlobal подготовил сюжет о помощи Фонда Гейдара Алиева в районе землетрясения
9 февраля 2023 г. 11:22
Эрдоган поблагодарил президента Азербайджана
Эрдоган поблагодарил президента Азербайджана
8 февраля 2023 г. 16:21
Пресс-секретарь МИД: Из Турции эвакуированы 205 граждан Азербайджана
Пресс-секретарь МИД: Из Турции эвакуированы 205 граждан Азербайджана
8 февраля 2023 г. 14:48
Репортаж из аэропорта в Газиантепе, принимающего помощь и спасателей 
ФотоРепортаж из аэропорта в Газиантепе, принимающего помощь и спасателей 
8 февраля 2023 г. 14:41
Назван объем гуманитарной помощи, оказанной Азербайджаном Турции
Назван объем гуманитарной помощи, оказанной Азербайджаном Турции
8 февраля 2023 г. 13:49
По указанию Мехрибан Алиевой Фонд Гейдара Алиева направит помощь пострадавшим от землетрясения в Турции
По указанию Мехрибан Алиевой Фонд Гейдара Алиева направит помощь пострадавшим от землетрясения в Турции
7 февраля 2023 г. 20:15
В Азербайджане сформирована бригада врачей в связи с землетрясением в Турции
В Азербайджане сформирована бригада врачей в связи с землетрясением в Турции
7 февраля 2023 г. 17:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi