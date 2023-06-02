Глава МИД Греции посетит инаугурацию президента Турции

Министр иностранных дел Греции Василиос Каскарелис представит греческое правительство на инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Министр иностранных дел Греции Василиос Каскарелис представит греческое правительство на инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба греческого внешнеполитического ведомства.

"Каскарелис отправится в субботу, 3 июня, в Турцию (Анкара), где по приглашению [турецкой стороны] будет представлять правительство Греции на церемонии приведения к присяге президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Министр иностранных дел также примет участие в ужине, который президент Турции устроит для представителей иностранных правительств", - говорится в сообщении.

Греция рассчитывает улучшить отношения с Турцией, которая, в частности, не признает ее 10-мильную воздушную зону вокруг греческих островов. Анкара считает, что воздушное пространство и территориальные воды Афин ограничены 6 морскими милями. В четверг греческая газета "Параполитика" сообщила, что Турция издала сообщение НОТАМ (с англ. NOtice To AirMen, NOTAM - извещение летному составу). В нем с 5 по 26 июня резервируется район "международных вод и воздушного пространства" над Эгейским морем для военных учений с боевой стрельбой, а также дается предупреждение всем другим воздушным судам не заходить в данный район. По информации издания, греческая сторона охарактеризовала извещение Турции как недействительное, поскольку "оно резервирует воздушное пространство в пределах района полетной информации Афин". В нем только Греция, подчеркнули власти, обладает полномочиями для таких действий.