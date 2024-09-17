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Глава МИД Германии: Зимой Украина получит дополнительную помощь в 100 млн евро

Глава МИД Германии: Зимой Украина получит дополнительную помощь в 100 млн евро Германия предоставит Украине дополнительную помощь в размере 100 млн евро.
Другие страны
17 сентября 2024 г. 11:45
Глава МИД Германии: Зимой Украина получит дополнительную помощь в 100 млн евро

Германия предоставит Украине дополнительную помощь в размере 100 млн евро.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом министр иностранных дел Германии Анналена Баербок заявила во время визита в Молдову во вторник.

По ее словам, средства будут выделены зимой этого года.

Украина получает от Германии военную помощь, включая разнообразное оружие и технику, в частности самоходную зенитную установку Gepard, зенитно-ракетную систему IRIS-T, реактивную систему залпового огня MARS II и т.д.

В этом месяце германская сторона объявила о новом пакете помощи для Украины. Среди прочего в него включили 12 гаубиц Panzerhaubitze 2000.

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Версия на азербайджанском языке Almaniya XİN başçısı: Ukrayna qışda 100 milyon avro əlavə yardım alacaq
Версия на английском языке German FM: Ukraine to receive additional aid of 100M euros in winter

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