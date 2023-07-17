Глава МИД Германии заявила о невозможности переговоров с РФ по Украине

В обозримом будущем возможностей для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным по урегулированию конфликта в Украине нет.
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По ее словам, перед началом войны в Украине были предприняты попытки предотвратить дальнейшую эскалацию путем переговоров.
"Ответом на это было введение 100 тыс. военных в Украину. Я бы хотела, чтобы мы могли вести переговоры. Но в настоящее время речь идет не о том, чего вы хотите, а о том, чтобы смотреть в лицо фактам", - сказала А.Бербок.
Глава германского МИД добавила, что ситуация может измениться, если российская армия покинет украинскую территорию.