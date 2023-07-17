О нас

Глава МИД Германии заявила о невозможности переговоров с РФ по Украине

Глава МИД Германии заявила о невозможности переговоров с РФ по Украине В обозримом будущем возможностей для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным по урегулированию конфликта в Украине нет.
Другие страны
17 июля 2023 г. 03:12
Глава МИД Германии заявила о невозможности переговоров с РФ по Украине

В обозримом будущем возможностей для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным по урегулированию конфликта в Украине нет.

Как передает Report, об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок в совместном интервью изданиям Bild и Welt.

По ее словам, перед началом войны в Украине были предприняты попытки предотвратить дальнейшую эскалацию путем переговоров.

"Ответом на это было введение 100 тыс. военных в Украину. Я бы хотела, чтобы мы могли вести переговоры. Но в настоящее время речь идет не о том, чего вы хотите, а о том, чтобы смотреть в лицо фактам", - сказала А.Бербок.

Глава германского МИД добавила, что ситуация может измениться, если российская армия покинет украинскую территорию.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Almaniyanın XİN rəhbəri Ukrayna ilə bağlı Rusiya ilə danışıqların mümkünsüzlüyünü açıqlayıb

Экслюзивные новости

Элиуд Эмери: Строительство Арменией металлургического завода негативно отразится на экологии всего региона
Элиуд Эмери: Строительство Арменией металлургического завода негативно отразится на экологии всего региона
15 июля 2023 г. 11:56
Эксперт: Южный газовый коридор способствует интеграции энергетических рынков Европы
Эксперт: Южный газовый коридор способствует интеграции энергетических рынков Европы
13 июля 2023 г. 12:00
Посол Финляндии: Стабильности на Южном Кавказе можно достичь только путем переговоров
Посол Финляндии: Стабильности на Южном Кавказе можно достичь только путем переговоров
13 июля 2023 г. 11:00
Эксперт: Разработка новых запасов газа позволит Азербайджану выйти на новые рынки Европы
Эксперт: Разработка новых запасов газа позволит Азербайджану выйти на новые рынки Европы
11 июля 2023 г. 14:20
Политолог: Поставки азербайджанской нефти ускорят индустриализацию Таджикистана
Политолог: Поставки азербайджанской нефти ускорят индустриализацию Таджикистана
10 июля 2023 г. 14:41
Терминологическая комиссия: Запрета называть детей именем Мамед в Азербайджане не было
Терминологическая комиссия: Запрета называть детей именем Мамед в Азербайджане не было
10 июля 2023 г. 12:01
Политолог: Сотрудничество между Баку и Тираной исключительно благодаря президенту Ильхаму Алиеву
Политолог: Сотрудничество между Баку и Тираной исключительно благодаря президенту Ильхаму Алиеву
7 июля 2023 г. 18:57
Шамиль Айрым переизбран главой турецко-азербайджанской межпарламентской группы дружбы
Шамиль Айрым переизбран главой турецко-азербайджанской межпарламентской группы дружбы
7 июля 2023 г. 14:47
Новый председатель парламента Турции посетит Азербайджан
Новый председатель парламента Турции посетит Азербайджан
7 июля 2023 г. 14:23
Посол: Панама готова сотрудничать с Азербайджаном в создании и развитии СЭЗ
Посол: Панама готова сотрудничать с Азербайджаном в создании и развитии СЭЗ
6 июля 2023 г. 17:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi