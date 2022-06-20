Глава МИД Германии: Вывести весь объем зерна из Украины не получится

В Германии не исключают, что вывести все зерно, которое находится в Украине, альтернативными маршрутами не получится. Однако Берлину удастся освободить хотя бы часть его, то это поможет в решении глобальной проблемы.

В Германии не исключают, что вывести все зерно, которое находится в Украине, альтернативными маршрутами не получится. Однако Берлину удастся освободить хотя бы часть его, то это поможет в решении глобальной проблемы.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Она также добавила, что поддерживает Польшу и Румынию в адаптации их железных дорог для экспорта миллионов тонн зерна, застрявшего в Украине из-за блокады портов со стороны РФ.



"Железнодорожные пути должны быть модернизированы, нам нужны подходящие грузовые вагоны - правительство Германии работает над этим вместе с другими сторонами", - заявила министр.