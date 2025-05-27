Глава МИД Германии выступил против эмбарго на поставки оружия Израилю

Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль выступил против эмбарго на поставки оружия Израилю.
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"Никто, в том числе Германия, не говорит, что нынешняя ситуация приемлема (действия Израиля в секторе Газа - ред.) и с ней можно и дальше мириться", - сказал Вадефуль.
Однако, по его словам, в свете внешних угроз обеспечение безопасности Израиля остается для ФРГ основой государственной политики.
"Это, само собой разумеется, включает готовность и в будущем поставлять оружие (Израилю - ред.)", - заявил он.
Ранее ряд депутатов Бундестага от фракции Социал-демократической партии, входящей в правящую коалицию, потребовал от властей ФРГ прекратить экспорт вооружений в Израиль из-за ситуации в палестинском анклаве.