Глава МИД Германии выступил против эмбарго на поставки оружия Израилю

Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль выступил против эмбарго на поставки оружия Израилю.

Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль выступил против эмбарго на поставки оружия Израилю.

Как передает Report со ссылкой на агентство EFE, об этом глава ведомства заявил на пресс-конференции в ходе визита в Испанию.

"Никто, в том числе Германия, не говорит, что нынешняя ситуация приемлема (действия Израиля в секторе Газа - ред.) и с ней можно и дальше мириться", - сказал Вадефуль.

Однако, по его словам, в свете внешних угроз обеспечение безопасности Израиля остается для ФРГ основой государственной политики.

"Это, само собой разумеется, включает готовность и в будущем поставлять оружие (Израилю - ред.)", - заявил он.

Ранее ряд депутатов Бундестага от фракции Социал-демократической партии, входящей в правящую коалицию, потребовал от властей ФРГ прекратить экспорт вооружений в Израиль из-за ситуации в палестинском анклаве.