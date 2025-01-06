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Глава МИД Германии связала помощь Сирии с соблюдением прав женщин

Глава МИД Германии связала помощь Сирии с соблюдением прав женщин Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок связала поддержку Сирии с тем, как новые власти страны будут поступать с правами женщин.
Другие страны
6 января 2025 г. 11:17
Глава МИД Германии связала помощь Сирии с соблюдением прав женщин

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок связала поддержку Сирии с тем, как новые власти страны будут поступать с правами женщин.

Как передает Report со ссылкой на издание Die Welt, об этом она сообщила журналистам.

"Если женщины в Сирии не будут в безопасности, то миллионы хорошо образованных мужчин и женщин, которые столь нужны, никогда не вернутся на родину из-за рубежа для восстановления страны", - сказала она.

По словам главы МИД, во время своего визита в Сирию она более чем ясно дала понять новой власти государства, что страна не получит финансовую поддержку Евросоюза, если права женщин будут подавляться.

3 января она направилась со своим французским коллегой Жан-Ноэлем Барро с необъявленным визитом в Сирию. В Дамаске у них состоялись переговоры с главой новой местной администрации Ахмедом Аш-Шараа (более известным как Абу Мухаммед аль-Джулани). При этом представители новой сирийской администрации при встрече не стали пожимать руку Бербок.

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