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Глава МИД Германии: Следующие дни будут решающими для всего мира

Глава МИД Германии: Следующие дни будут решающими для всего мира Следующие дни станут решающими как для войны в Украине, так и в целом для всего мира.
Другие страны
20 февраля 2023 г. 19:55
Глава МИД Германии: Следующие дни будут решающими для всего мира

Следующие дни станут решающими как для войны в Украине, так и в целом для всего мира.

Как сообщает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила на пресс-конференции с филиппинским коллегой Энрике Манало после их переговоров в Берлине.

"Следующие дни будут решающими не только с учетом Украины, но решающими для мира во всем мире", - заявила Бербок.

"Эта война - не европейское дело. Эта война имеет ужасные последствия для всего мира. Поэтому именно в эти дни в Нью-Йорке весь мир будет апеллировать к президенту Владимиру Путину с призывом прекратить войну и вывести войска, а также позаботиться о возобновлении мира", - подчеркнула глава МИД Германии.

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Версия на английском языке Next few days to be decisive for whole world - Baerbock
Версия на азербайджанском языке Almaniya XİN başçısı: "Növbəti günlər bütün dünya üçün həlledici olacaq"

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