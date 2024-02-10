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Глава МИД Германии: Ситуация на КПП "Рафах" крайне тяжелая

Глава МИД Германии: Ситуация на КПП "Рафах" крайне тяжелая Ситуация на контрольно-пропускном пункте "Рафах" на границе Египта и сектора Газа крайне тяжелая.
Другие страны
10 февраля 2024 г. 15:17
Глава МИД Германии: Ситуация на КПП Рафах крайне тяжелая

Ситуация на контрольно-пропускном пункте "Рафах" на границе Египта и сектора Газа крайне тяжелая.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Германии Анналена Бербок написала на своей странице в соцсети "Х".

"Положение на КПП "Рафах" уже сейчас невообразимо тяжелое. 1,3 миллиона человек ищут защиту от боевых действий на очень маленькой территории. Наступление израильской армии на "Рафах" стало бы гуманитарной катастрофой. Жители Газы не могут раствориться в воздухе", - говорится в публикации.

Глава МИД Германии подчеркнула, что Израиль должен защищаться от террора ХАМАСа, но при этом "максимально облегчать страдания гражданского населения".

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