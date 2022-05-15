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Глава МИД ФРГ: Швеция и Финляндия уже являются фактическими членами НАТО

Глава МИД ФРГ: Швеция и Финляндия уже являются фактическими членами НАТО Глава МИД Германии Анналена Бербок утверждает, что ситуация в Украине привела к тому, что Финляндия и Швеция, скорее всего, вступят в НАТО; двери альянса для них открыты.
Другие страны
15 мая 2022 г. 19:31
Глава МИД ФРГ: Швеция и Финляндия уже являются фактическими членами НАТО

Глава МИД Германии Анналена Бербок утверждает, что ситуация в Украине привела к тому, что Финляндия и Швеция, скорее всего, вступят в НАТО; двери альянса для них открыты.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление она сделала на пресс-конференции в Берлине по итогам неформальной встречи глав внешнеполитических ведомств стран - членов Североатлантического альянса.

"То, что Россия всегда хотела не допустить, привело к тому, что сейчас две страны, скорее всего, вступят в НАТО", - сказала она. "Двери НАТО для них открыты. И если они примут решение в них войти, то их примут с распростертыми объятиями", - утверждала Бербок. "Нет сомнений в том, что Финляндия и Швеция готовы к этому с политической и военной точек зрения", - заявила она.

"Их вооруженные силы уже в значительной степени интегрированы в структуры НАТО, обе страны удовлетворяют стандартам альянса", - подчеркнула глава МИД ФРГ. "Их вступление существенно усилит наш альянс", - полагает она. "Они уже сейчас фактически, не будучи членами НАТО, являются таковыми, только без свидетельства о вступлении", - констатировала Бербок. При этом она заметила, что "впервые все североевропейские страны будут под одной крышей безопасности".

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Версия на азербайджанском языке Almaniya XİN rəhbəri: “İsveç və Finlandiya artıq NATO-nun faktiki üzvləridir”

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