Глава МИД Германии: Рано праздновать успех соглашения по иранской проблеме

Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Пока рано праздновать соглашение по иранской ядерной программе. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, говоря о заключенных накануне в швейцарской Лозанне договоренностях.

Он выразил надежду, что Иран продолжит придерживаться своих обязательств.

Кроме того, глава немецкого внешнеполитического ведомства отметил, что Израилю, критикующему рамочное соглашение, следует более внимательно присмотреться к достигнутым договоренностям.

Согласно достигнутым в Лозанне договоренностям, две трети иранских мощностей по обогащению урана будут приостановлены в течение десяти лет. Кроме того, Иран обязуется поставить все свои программы по обогащению урана под международный контроль на срок в 25 лет. "Шестерка" и Иран намерены завершить подготовку соглашения по ядерной программе к 30 июня. При этом ЕС прекратит санкции против Ирана при выполнении им достигнутых договоренностей.