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Глава МИД Германии призвала мир отказаться от ядерного оружия

Глава МИД Германии призвала мир отказаться от ядерного оружия Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала мир отказаться от ядерного оружия.
Другие страны
11 июля 2022 г. 04:51
Глава МИД Германии призвала мир отказаться от ядерного оружия

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала мир отказаться от ядерного оружия.

Как передает Report со ссылкой на Deutsche Welle, об этом она заявила в воскресенье, 10 июля, во время посещения города Нагасаки, разрушенного в 1945 году в результате американского ядерного удара.

"Это бомбардировки стало предостережением о необходимости работать над созданием мира без ядерного оружия, даже если мы еще очень далеки от этого", - сказала Бербок.

Она отметила, что Германия должна работать в направлении мира без ядерного оружия на фоне того, что в последнее время наблюдается не сокращение, а увеличение арсеналов ядерного оружия.

"Берлин и в дальнейшем будет поддерживать ядерное разоружение, даже если глобальная ситуация сейчас совсем другая", - сказала немецкая чиновница, ссылаясь на войну в Украине.

По ее словам, Берлин выступит в роли наблюдателя на консультациях по Договору о запрещении ядерного оружия, а также продолжит работу в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия.

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