Глава МИД Германии призвал Иран посодействовать урегулированию сирийского вопроса

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал власти Ирана использовать свое влияние, чтобы способствовать процессу "политического перехода" в Сирии, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Отметим, что глава МИД Германии 17-18 октября будет находиться с визитом в Иране и, как ожидается, встретится со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом и президентом Хасаном Рухани.

"Я бы хотел видеть, что Иран использует свое влияние для того, чтобы привести сирийское правительство за стол переговоров для обсуждения начала процесса политического перехода", - заявил Штайнмайер в интервью иранской газете Iran накануне визита. По его словам, у Германии и Ирана должен быть общий интерес в том, чтобы "остановить кровопролитие" в Сирии.

Штайнмайер отметил, что только после окончания войны можно дать эффективный отпор экстремистам из группировки "Исламское государство", которое "распространяется каждый день, как раковая опухоль, на фоне хаоса и насилия".

Министр подчеркнул, что соглашение об урегулировании иранского атома еще предстоит испытать в деле. "Теперь очередь Ирана соблюсти все условия, о которых мы договорились после снятия санкций", - сказал глава немецкого МИД.