Глава МИД Германии отложил свою поездку в Саудовскую Аравию

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Глава МИД Германии Хайко Маас отложил свою поездку в Саудовскую Аравию в связи с ситуацией вокруг пропавшего журналиста Джамаля Кашикчи, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Что касается планов моей поездки, то мы действительно предусматривали это в рамках диалога с Саудовской Аравией. Теперь мы снова подождем", - заявил Х.Маас.

Он добавил, что в Берлине намерены дождаться заявления Эр-Рияда по поводу Кашикчи, которое станет "основанием для решения о том, действительно ли поездка в Саудовскую Аравию на данный момент имеет смысл для нас или, скорее, нет".

Д.Кашикчи, который работает обозревателем американской газеты "Washington Post" и с 2017 года проживает в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле.

Отметим, что ранее глава МВФ Кристин Лагард также отменила свою поезду на Ближний Восток, в рамках которого намеревалась посетить Саудовскую Аравию.