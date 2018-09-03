Глава МИД Германии обсудит ситуацию в Идлибе во время визита в Турцию

Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что обсудит ситуацию в сирийском Идлибе во время своего визита в Турцию.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, визит состоится 5-6 сентября.

«Мы сделаем всё, чтобы избежать гуманитарной катастрофы в Идлибе. Это будет очень важной темой моего визита в Турцию на этой неделе, в среду и четверг», — сказал Хайко Маас.

Он назвал турецкую сторону важным партнёром в преодолении ситуации, которая сложилась вокруг Идлиба.

«Позиция Турции имеет решающее значение для дальнейших действий России и, соответственно, режима Асада в Сирии», — считает Маас.

Министр также подчеркнул, что ситуация в Идлибе в настоящее время «очень серьёзна», а силовое решение приведёт к гуманитарной катастрофе в регионе.