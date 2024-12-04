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Глава МИД Германии не исключила отправку германских войск в Украину

Глава МИД Германии не исключила отправку германских войск в Украину Глава МИД Германии Анналена Бербок не исключила отправку германских войск в Украину для соблюдения возможного прекращения огня.
Другие страны
4 декабря 2024 г. 10:47
Глава МИД Германии не исключила отправку германских войск в Украину

Глава МИД Германии Анналена Бербок не исключила отправку германских войск в Украину для соблюдения возможного прекращения огня.

Как передает Report, об этом пишет издание Die Welt.

"В случае прекращения огня между Украиной и Россией германские солдаты также могут быть задействованы для обеспечения мира", - приводит издание ее слова.

На прошлой неделе новая глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас допустила, что европейские страны могут отправить войска в Украину ради возможного прекращения огня.

Издание Monde сообщало, что Франция и Великобритания возобновили дискуссии о возможной отправке западных военных на Украину. Согласно данным СМИ, "учитывая перспективу прекращения поддержки Украины США из-за возвращения Дональда Трампа в Белый дом, Париж и Лондон не исключают, что возглавят коалицию по Украине на условиях, которые еще предстоит определить".

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