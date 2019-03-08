Глава МИД Германии не исключил санкций ЕС против администрации Мадуро

Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас не исключил введения санкций ЕС против администрации президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Об этом, как передает Report, сообщает ТАСС со ссылкой на германские СМИ.

"Во время последней встречи глав МИД ЕС поднималась тема того, что может настать момент, когда нужно будет прибегнуть к новым санкциям Европейского союза против режима Мадуро в Венесуэле", - заявил Маас в четверг вечером в эфире телеканала ZDF. Он также отверг обвинения Каракаса в том, что правительство ФРГ вмешивается во внутренние дела латиноамериканской страны.

По словам Мааса, посол Германии в Венесуэле Даниэль Кринер, который был объявлен властями страны персоной нон грата, способствовал тому, что лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо не был задержан. "Мы хотим, чтобы он [Гуайдо] был в состоянии провести свободные, честные и демократические выборы", - пояснил министр.

В среду власти Венесуэлы объявили персоной нон грата Кринера "из-за осуществляемых актов вмешательства во внутренние дела страны". Маас в связи с этим принял решение отозвать дипломата для консультаций на родину. Как ожидается, он прибудет в Германию в субботу.