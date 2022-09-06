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Глава МИД Германии: Европа не снимет санкции в обмен на российский газ

Глава МИД Германии: Европа не снимет санкции в обмен на российский газ Кризисная ситуация с поставками газа не станет причиной для ослабления санкционного давления на Россию.
Другие страны
6 сентября 2022 г. 17:08
Глава МИД Германии: Европа не снимет санкции в обмен на российский газ

Кризисная ситуация с поставками газа не станет причиной для ослабления санкционного давления на Россию.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом в ходе выступления в МИД Германии заявила глава ведомства Анналена Бербок.

По ее мнению, приостановка поставок российского газа по "Северному потоку" — шантаж, к которому российская сторона прибегает для снятия санкций.

"Теперь ... выступают против наших санкций вообще, которые якобы препятствуют дальнейшим поставкам газа… мы должны ясно сказать, что мы не поддадимся", - отметила она.

По ее мнению, Россия представляет угрозу для энергобезопасности Германии, устранить которую можно лишь через "полное освобождение от зависимости от ископаемой энергетики".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что проблемы с прокачкой газа по "Северному потоку" возникли из-за санкций, и работа газопровода может возобновиться после из отмены.

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Версия на английском языке German FM: Europe won’t lift sanctions in exchange for Russian gas

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