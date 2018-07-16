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    Глава МИД Германии: Европа не может больше полностью полагаться на США

    Баку. 16 июля. REPORT.AZ/ Европа не может больше полностью полагаться на Соединенные Штаты. Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас в интервью Waz.de.

    Отмечается, что заявление Мааса стало ответом на высказывание американского президента Дональда Трампа, который назвал Европейский союз "врагами" Соединенных Штатов в области торговли.

    "Мы не можем больше полностью доверять Белому дому. Чтобы продолжить наше партнерство, мы должны его подрегулировать. Первым очевидным выводом является то, что нам в Европе необходимо еще теснее сплотиться", — сказал Маас.

    Он также подчеркнул, что Евросоюзу не следует позволять разделять себя, "какими бы острыми ни были словесные атаки и какими абсурдными ни были бы твиты".

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