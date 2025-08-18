Йоханн Вадефуль: Без поддержки Китая война против Украины была бы невозможна

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль, находящийся с визитом в Японии, заявил, что Китай играет ключевую роль в поддержке российской агрессии против Украины.

Как сообщает европейское бюро Report со ссылкой на германские СМИ, глава внешнеполитического ведомства ФРГ заявил об этом, выступая в Токио вместе со своим японским коллегой Такеши Ивая.

"Без Китая война против Украины была бы невозможна. Китай является крупнейшим поставщиком товаров двойного назначения для России и главным покупателем ее нефти и газа. Эта война возможна только благодаря Китаю", - подчеркнул глава МИД Германии.

По его словам, Пекин не только усиливает экономическое сотрудничество с Москвой, но и "поддерживает военную машину России", что делает конфликт затяжным.

Вадефуль также отметил, что политика Китая в Азии "угрожает международной стабильности".