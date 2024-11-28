Глава МИД ФРГ заявила о вызове посла России из-за высылки сотрудников ARD

МИД Германии вызвал посла России на фоне высылки журналистов германского телеканала ARD.

МИД Германии вызвал посла России на фоне высылки журналистов германского телеканала ARD.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на пресс-конференции в Берлине.

"Высылка сотрудников ARD неприемлема, а обоснование является просто надуманным. Мы совершенно ясно это осуждаем. В этой связи мы вызвали сегодня российского посла", - сказала она.

В среду стало известно, что власти Германии решили закрыть немецкое бюро российского Первого канала, сотрудникам корпункта в Берлине Ивану Благому и Дмитрию Волкову предписано уехать из страны.

Вскоре официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объявила, что Москва в ответ высылает двух журналистов медиагруппы ARD и что телеканал сможет направить в страну новых сотрудников, только если будет возобновлена работа корпункта Первого канала в Берлине.