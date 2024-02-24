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Глава МИД ФРГ заявила о необходимости гуманитарной паузы в секторе Газа

Глава МИД ФРГ заявила о необходимости гуманитарной паузы в секторе Газа Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила о необходимости гуманитарной паузы в секторе Газа для доставки помощи, передает Report со ссылкой на ТАСС.
Другие страны
24 февраля 2024 г. 00:42
Глава МИД ФРГ заявила о необходимости гуманитарной паузы в секторе Газа

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила о необходимости гуманитарной паузы в секторе Газа для доставки помощи, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Нам нужна гуманитарная пауза для освобождения заложников и доставки гуманитарной помощи в сектор Газа", - цитирует ее выступление в Нью-Йорке агентство DPA. По оценке министра, гуманитарная ситуация там "сейчас катастрофическая".

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября 2023 года. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения также происходят на Западном берегу реки Иордан.

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