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Глава МИД ФРГ заявила о блокировке 32 млн тонн зерна в Украине

Глава МИД ФРГ заявила о блокировке 32 млн тонн зерна в Украине В Украине в результате прекращения действия "зерновой сделки" заблокировано 32 млн тонн зерна.
Другие страны
20 июля 2023 г. 14:23
Глава МИД ФРГ заявила о блокировке 32 млн тонн зерна в Украине

В Украине в результате прекращения действия "зерновой сделки" заблокировано 32 млн тонн зерна.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким утверждением выступила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в четверг перед журналистами по прибытии на встречу глав МИД ЕС в Брюсселе.

Она вновь указала, что "голод, зерно не должны быть использованы в качестве оружия".

В то же время Бербок заявила об активизации работы с международными партнерами по поиску вариантов вывоза зерна из Украины. "Сотни тысяч, если не миллионы людей, срочно нуждаются в зерне из Украины, поэтому мы работаем вместе со всеми нашими международными партнерами, чтобы зерно в Украине не сгнило в силосах в ближайшие несколько недель, а попало к людям по всему миру, которые в нем остро нуждаются", - сказала министр. Бербок добавила, что с самого начала "в дополнение к черноморской инициативе ЕС также укрепил солидарность в отношении железнодорожных перевозок из Украины". "И теперь мы будем делать это еще более интенсивно вместе", - резюмировала она.

В заключение Бербок подчеркнула важность того, что во встрече вновь "принимают участие министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, а также госсекретарь США Энтони Блинкен".

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Версия на английском языке German Foreign Minister says 32 million tons of grain blocked in Ukraine

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