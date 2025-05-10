Глава МИД ФРГ заявил о возможности вступления Украины в НАТО

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил о возможности вступлении Украины в НАТО.

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил о возможности вступлении Украины в НАТО.

Как передает Report со ссылкой на РБК Украина, об этом он заявил в интервью Neue Osnabrücker Zeitung.

Вадефуль отметил, что Украина имеет перспективу стать членом и Европейского Союза, и НАТО.

"В НАТО мы совместно договорились, что Украина находится на пути к вступлению в оборонный альянс и этот путь необратим", - подчеркнул он.

В то же время министр напомнил, что новый канцлер Германии Фридрих Мерц до своего избрания говорил о возможности вступления Украины в НАТО только после окончания войны.