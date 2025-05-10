О нас

Глава МИД ФРГ заявил о возможности вступления Украины в НАТО

Глава МИД ФРГ заявил о возможности вступления Украины в НАТО Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил о возможности вступлении Украины в НАТО.
Другие страны
10 мая 2025 г. 14:08
Глава МИД ФРГ заявил о возможности вступления Украины в НАТО

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил о возможности вступлении Украины в НАТО.

Как передает Report со ссылкой на РБК Украина, об этом он заявил в интервью Neue Osnabrücker Zeitung.

Вадефуль отметил, что Украина имеет перспективу стать членом и Европейского Союза, и НАТО.

"В НАТО мы совместно договорились, что Украина находится на пути к вступлению в оборонный альянс и этот путь необратим", - подчеркнул он.

В то же время министр напомнил, что новый канцлер Германии Фридрих Мерц до своего избрания говорил о возможности вступления Украины в НАТО только после окончания войны.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Almaniya XİN başçısı Ukraynanın NATO-ya üzvlüyünün mümkünlüyünü bəyan edib

Другие новости из категории

Бразилия и РФ усилят сотрудничество по добыче редкоземельных минералов
Бразилия и РФ усилят сотрудничество по добыче редкоземельных минералов
10 мая 2025 г. 14:28
Лула да Силва обсудит урегулирование в Украине с властями КНР и Франции
Лула да Силва обсудит урегулирование в Украине с властями КНР и Франции
10 мая 2025 г. 13:47
Индия готова к деэскалации в случае взаимности со стороны Пакистана
Индия готова к деэскалации в случае взаимности со стороны Пакистана
10 мая 2025 г. 13:22
Макрон, Мерц, Стармер и Туск прибыли в Киев
Макрон, Мерц, Стармер и Туск прибыли в Киев
10 мая 2025 г. 10:43
Премьер Пакистана созвал экстренное заседание
Премьер Пакистана созвал экстренное заседание
10 мая 2025 г. 10:35
МИД: Китай готов сыграть конструктивную роль в урегулировании конфликта Индии и Пакистана
МИД: Китай готов сыграть конструктивную роль в урегулировании конфликта Индии и Пакистана
10 мая 2025 г. 10:22
У почетного императора Японии выявили безболевую ишемию миокарда
У почетного императора Японии выявили безболевую ишемию миокарда
10 мая 2025 г. 10:08
В США считают, что союз КНР и РФ негативно влияют на безопасность других стран
В США считают, что союз КНР и РФ негативно влияют на безопасность других стран
10 мая 2025 г. 09:54
ВС Пакистана сообщили об уничтожении аэродрома в Индии
ВС Пакистана сообщили об уничтожении аэродрома в Индии
10 мая 2025 г. 09:29
МИД Пакистана: Удары по Индии носят оборонительный характер
МИД Пакистана: Удары по Индии носят оборонительный характер
10 мая 2025 г. 07:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi